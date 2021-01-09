Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

ABD'de yapılan bir araştırma, BioNTech-Pfizer aşısının Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.

Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

Kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye geleceklere, son 72 saatte alınmış negatif Kovid-19 test sonucu zorunluluğu getiren İngiltere, Moderna'nın geliştirdiği aşının yaygın kullanımını onayladı.