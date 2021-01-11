Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 90 milyonu aşarken, İngiltere'de yaşlılar ve sağlık çalışanlarının, ülkedeki 7 büyük toplu aşı merkezinde yeni tip koronavirüse karşı aşılanmasına başlandı, salgında ülkeyi daha kötü günlerin beklediği bildirilirken. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşine de koronavirüs aşısı yapıldığı açıklandı

Günlük vaka sayısının 23 binin altına düştüğü Rusya’da ise virüsün mutasyon sonucu daha hızlı yayılan türüne rastlandığı açıklandı.

Salgının ilk ortaya çıkığı yer olan Çin’de Günlük vaka sayısı 5 ay sonra ilk kez 100'ün üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütünden uzmanlarda koronavirüsün kaynağına dair inceleme yapmak üzere 14 Ocak'ta Çin'e gidecek.