Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir araştırma ekibi, incelemelerde bulunmak üzere corona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine gitti. 13 bilim insanından oluşan ekip ilk etapta 2 hafta karantinada kalacak. Öte yandan Çin'de 8 ayı aşkın süre sonra ilk defa virüsten bir kişi yaşamını yitirdi, Ülkede 5 Mart'tan bu yana en yüksek vaka sayısı da kaydedildi. Bir günde 138 yeni vaka bildirildi.

Geçen hafta ABD'de hayatını kaybedenlerin günlük ortalaması 3 bin 300 civarında gerçekleşirken salgının başlangıcından bu yana günlük ölüm oranlarındaki en yüksek rakam olan 4 bin 327'ye ulaşıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlerin süresinin 21 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verildi.

İtalya Sağlık Bakanı, hükümetin, ülkede yeni tip koronavirüs salgınına yönelik olağanüstü halin (OHAL), 30 Nisan'a kadar uzatılmasını gerekli gördüğünü söyledi.

Japonya’da salgınla mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal kapsamına 7 eyalet daha eklendi.