Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Corona virüsün yeni mutasyonu İngiltere'yi yeni önlemlere itti. Ülke, pazartesi gününden itibaren tüm seyahat koridorlarını kapattı. Ülkeye gelecek olanlara "negatif test" şartı getirildi.

İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, yayılmanın artış eğiliminde olduğu 3 bölge çok yüksek ile kırmızı, 12 bölge de yüksek riskle turuncu bölge ilan edildi.

Çin’de koronavirüs vakaları son haftalarda yükselişe geçti. Rakamların artması sebebiyle 5 günde 1500 odalı geçici hastane yapıldı.

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı. Ülkede aşılama süreci ise 18 Ocak'ta başlayacak.