Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!
Koronavirüs salgınında bir yıl geride kalırken. Dünya genelinde vaka sayısı ise 100 milyonu aştı. Toplamda 2 milyon 150 bine yakın insanın öldüğü salgında 73 milyona yakın kişi kurtuldu.
DÜNYA 27.01.2021, 16:41 27.01.2021, 19:00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, artan vakalar nedeniyle Başkent Lefkoşa’da 7 gün, Girne’de ise 14 gün süreyle tam kapanma kararı aldı.
İspanya'da Covid-19'dan günlük can kaybı 591 kişinin hayatının kaybetmesiyle son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede, Covid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk yüzde 40'ı aştı.
Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla eş zamanlı başlayan protestolar sürüyor. Ülkenin farklı kentlerindeki gösterilerde 70 kişi gözaltına alındı.
Rusya’nın geliştirdiği corona virüs aşısı Sputnik-V’in Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşma imzalandı.
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