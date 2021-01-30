Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Salgına karşı önlemlerini arttıran Fransa, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren yasaklayacak.

Komşu Yunanistan'da cumartesinden itibaren yeni kısıtlamalar getiriliyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu şehirlerde kısıtlamalar artacak.

Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsü, Çinli şirket Sinopharm'ın corona virüse karşı geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi. Böylece Macaristan, Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.