Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının etkisini sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı 106 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 310 bini, iyileşenlerin sayısı ise 77 milyon 643 bini geçti.
DÜNYA 06.02.2021, 15:24
İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelen İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde 10 gün zorunlu karantinaya alınmasına ilişkin uygulamanın 15 Şubat'tan itibaren başlayacağı bildirildi.
Yapılan bir araştırma, ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasında en fazla 20 ile 49 yaş aralığındakilerin etken olduğunu ortaya koydu.
Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı, Çin genelinde yaygın kullanım onayı aldı.
Coronavac daha öncede Türkiye, Endonezya, Brezilya, Şili ve Uruguay'da acil kullanım onayı almıştı.
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