Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla uygulamaya konulan önlemler protesto edildi.

Gösterilerle caddeyi kapatmalarına izin vermeyen polis arasında gerginlik yaşandı.

Fransa'da yapılan bir anket, Fransızların yarısından fazlasının yeni tip corona virüs salgını sürecinin yönetimi konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

Geçen hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen vaka sayıları artmaya devam etmesi sokaklarda gerilimli günlerin başlamasına neden oldu

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç Covid-19 aşısı uygulanmadığını bildirdi

Yeni tip Corona virüsün kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü heyeti ise virüsün Wuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

Türkiye’de ise sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama çalışmalarında şuana kadar 2 milyon 600 binden fazla kişi aşılandı. 2 doz aşıların ise yeni haftada yapılması planlanıyor