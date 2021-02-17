Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek düzeye 845 bin 696'yla 8 Ocak'ta ulaştı.

Vaka sayıları dünya genelinde son 5 haftadır istikrarlı şekilde azalırken, bu düşüşle sağlık sistemleri üzerindeki yük de hafifliyor.

Hollanda’da bir mahkeme, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının parlamentonun görüşü alınmadan yürürlüğe konulduğu ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle derhal kaldırılmasına hükmetti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirler protesto edildi.

Federal Meclisin önündeki çimenlik alanda şüpheli bir valiz bulunması sebebiyle meclisin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve yaklaşık 1 saat bölgeye giriş izni verilmedi.

İsrailliler, yeni tip koronavirüs aşısı ve aşı olanlara verilmesi planlanan “yeşil pasaport” belgesi uygulamasına tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

ABD'li ilaç şirketi ile BioNTech firmasının, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin dozluk ilk sevkiyat, Kolombiya'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 195 bin 39 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 57 bin 605 kişi hayatını kaybetti.