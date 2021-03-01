Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Dünya genelinde yeni tip koronavirü salgınında vaka sayısı 114 milyon 550 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 540 bini, iyileşenlerin sayısı 90 milyon 51 bini geçti.

Almanya’da tedbirler kapsamında aralık ortasında kapatılan berber ve kuaförler yaklaşık 11 hafta aradan sonra yarın yeniden kapılarını müşterilerine açacak. Önlemlerin etkisini göstermesi ve vaka sayılarının düşmesinden sonra berberlerin ve kuaförlerin 1 Mart’ta yeniden açılmasına karar verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 Mart itibarıyla tedbirler esnetilerek, "kademeli açılım" sürecinde bir ileri aşamaya geçilecek. Buna göre, 1-8 Mart'ta 21.00-05.00 saatleri arasında tam sokağa çıkma yasağı olacak. 1 Mart itibarıyla hafta içi marketler 08.00-20.00 arasında açık olacak.

İran'ın Çin'in Sinopharm şirketinden aldığı 250 bin doz aşı başkent Tahran'a gelirken, İran, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ikinci yerli aşı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesini gerçekleştirdi.

İran ayrıca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 31 ülkeyle uçak seferlerini durdurdu.