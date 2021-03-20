Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Kovid-19 vakalarının artışta olduğu Yunanistan'da, yarından itibaren önlemlerin kısmen gevşetileceği açıklandı. Hafta sonları yürürlükte olan 05.00-19.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı yarından itibaren 21.00-05.00 arasında olacak.

İngiltere'de ilk doz aşı olanların sayısı 26 milyon 250 bini geçerken, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde de düşüşler devam ediyor.

Ülkenin Başbakanı boris Johnson Bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı yaptırdı. İngiltere'de aşı uygulaması 8 Aralık'ta başlamıştı.

Azerbaycan'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan ve 1 Nisan'da sona ermesi beklenen karantina, 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

Japonya'da hükümet, salgınla mücadele kapsamında Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette ilan edilen olağanüstü hal uygulamasını, planlandığı gibi pazar gecesi kaldıracağını açıkladı.