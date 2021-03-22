Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Almanya'da pazartesi günü yapılması planlanan federal hükümet ile eyalet hükümetlerinin temsilcilerinin corona virüs salgını ile ilgili önlemleri görüşeceği toplantı öncesinde Başbakan Angela Merkel'in kapanma önlemlerinin uzatılmasından yana olduğu öğrenildi

Basına yansıyan karar taslağına göre, Merkel Almanya'da geçerli olan kapanma önlemlerinin Nisan'a kadar uzatılmasını istiyor.

Yunanistan'da salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye ile doğrudan uçuşlara getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve Yunanistan'da ikamet izni bulunan Türk vatandaşları Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı seyahat edebilecek. Ancak Yolcuların ülkeye girişi için son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi sunmasının zorunlu olduğu ve yolcuların 7 gün süreyle karantinada kalacağı belirtildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami’de ise üniversitelerdeki bahar tatilinden dolayı şehirde toplanan ve COVID-19 tedbirlerine uymayan aşırı kalabalık nedeniyle acil durum ilan edildi.