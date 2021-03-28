Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

İspanya'da salgın döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı, yüksek katılımlı bir konser gerçekleşti.

Barselona kentindeki bir Spor Salonu'nda yapılan konsere 5 bin kişi katıldı.

Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında hızlı tanı testi yapılırken, maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi.

Covid-19 testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37,5 dereceden yüksek olanlar konsere alınmadı.

Brezilya ise pandemiyle mücadelede zorlanıyor. Ülkede günlük can kaybı iki gündür 3 bin seviyesinin üstünde. Hastanelerdeki doluluk da endişe verici seviyelere ulaştı. Sağlık sistemi büyük tehlike altında.

Ülkede Yaklaşık 86 bin yeni vaka tespit edildi. Verilere göre son iki hafta içinde dünya genelindeki can kayıplarının 4'te biri Brezilya'da kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası toplumu yirmi yoksul ülkeye acil olarak on milyon doz aşı bağışı yapmaya çağırdı. Örgüt, söz konusu ülkelerin bağış olmaksızın aşıya erişimi olmayacağı uyarısında bulundu.