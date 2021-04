Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Brezilya'da virüsün yeni bir türüne rastlandı. Güney Afrika varyantı ile benzer özelliklere sahip yeni tür Virüs görülen kişi Güney Afrika'ya seyahat etmedi ve oraya seyahat eden herhangi bir kişiyle de temas halinde olmadı. Virüsün görüldüğü kişi ile temasta bulunanlar karantinaya alındı. Yeni tür, henüz bir kişide görüldü.

Ayrıca ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 869 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana ülkede bir günde görülen en yüksek ölü sayısı.

İtalya'da hükümet, koronavirüs salgınına yönelik sıkı tedbirlerin geçerlilik süresini 30 Nisan'a kadar uzattı. Ülkede aşı olmayı reddeden sağlık çalışanları ise görevden uzaklaştırılacak.

Avrupa'da COVID-19 salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa, salgının üçüncü dalgasıyla mücadele etmeye çabalıyor.

Salgının üçüncü dalgasıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin kötü gidişatı durdurmaya yetmemesi, bir yılın ardından yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesine neden oldu.

3 Nisan'dan itibaren ülkede üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu uygulama, kurallar açısından diğerlerinden farklı olarak insanlar evlerinin 10 kilometre çevresinde dolaşabilecek.

Corona virüs ile mücadele kapsamında dünyada aşılamaya en erken başlayan ülke olan İngiltere’de vaka ve can kayıpları her geçen gün azalıyor. Halihazırda yaklaşık 30 milyon doz aşı uygulanan ülkede İngiltere Halk Sağlığı (PHE) verilerine göre Ocak ayında 200’den fazla can kaybı görülen başkent Londra’da geçtiğimiz Pazar günü altı ay sonra ilk kez corona virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.