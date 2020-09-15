Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 29 milyon 500 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 934 bine, iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 330 bine ulaştı.
DÜNYA 15.09.2020, 17:16 15.09.2020, 20:05
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İTALYA’DA İLK VE ORTA DERECELİ OKULLAR AÇILDI
İtalya’da salgın nedeniyle marttan beri kapalı olan ilk ve orta dereceli okullar, yeni eğitim öğretim yılıyla bugün bazı bölgelerde yeniden açıldı.
RUSYA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ
Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 73 bin 849’a, ölü sayısı 18 bin 785’e yükseldi.
İSRAİL'DE GÜNLÜK VAKA SAYISINDA YENİ REKOR
Artan vakalar nedeniyle karantina kararı alan İsrail'de son 24 saatte 4 bin 973 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
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