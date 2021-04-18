Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Almanya’nın başkenti Berlin’de Sağlık Bakanlığı önünde toplanan onlarca kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti. Maske ve mesafe kurallarına uymayan göstericiler uyarıldı. Polisin talimatlarına uymayan göstericiler göz altına alındı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinin yetersizliği ve aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

yüzlerce kişi, parlamento binası önünde toplanarak Bosna Hersek Bakanlar Konseyi ile Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) hükümetinin istifasını istedi.

Arjantin'de de görüntülere aynıydı. yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs salgınının son dönemde etkisini artırması nedeniyle hükümetin yüz yüze eğitimi askıya almasını protesto etti.

Ellerinde "Yüz yüze eğitime evet", "Okulları açın" şeklinde pankartlar taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.