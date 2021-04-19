Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Rusya'da Sibirya ve Kuzeybatı mutasyonu olarak adlandırdıkları iki yeni corona virüs mutasyonunun tespit edildiğini açıklandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, Sibirya mutasyonunun daha önce fark edildiğini ancak risk taşımadığını belirtti.

Belçika'da yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele amacıyla ocak ayında alınan gerekli olmayan seyahatleri yasaklama kararı bugün itibarıyla kaldırıldı.

Ülkede hükümet, bu tavsiye kararına uyumlu biçimde 3'üncü ülkelere seyahatlere uygulanan kısıtlamaları sürdürüyor.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke olan İsrail'de normalleşme yolunda yeni bir adım atıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ülkede bu sabah itibariyle açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.