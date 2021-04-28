Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Hollanda, 3 aydan uzun bir süre sonra sokağa çıkma yasağını kaldırdığını açıkladı. 23 Ocak’tan bu yana süren ve ülkede en son 1945 yılında 2. Dünya Savaşı döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gün saat 04.30 itibarıyla kaldırıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip Korona virüs aşılarının tamamını yaptırmış kişilerin iç ve dış mekânlarda, çok kalabalık olmadığı sürece maskesiz bir araya gelmesinde sorun olmadığını açıkladı.

İspanya'da hükümet, Hindistan'dan gelecek tüm yolculara zorunlu karantina uygulanması kararı aldı.

COVID-19'un mutasyona uğrayan türüne karşı önlem olarak, 1 Mayıs tarihinden itibaren Hindistan'dan İspanya'ya gelen tüm yolcular 10 günlük karantinada tutulacak

Hindistan’da can kayıpları ve vaka sayılarında yine rekor kırıldı. Son 24 saatte 3 bin 285 kişi yaşamını yitirdi, 362 binden fazla kişi ise virüse yakalandı. Ülkede krematoryumlarda yer kalmayınca cenazeler boş arazilerde yakılmaya başlandı.