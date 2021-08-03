Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum
Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkisini aradan 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen sürüyor.
Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Sosyal izolasyon devam ederken korona virüse karşı aşılar geliştirildi.
Dünya genelinde yeni tip korona virüse karşı uygulanan aşı, 4 milyar 210 milyon dozu geçti.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği internet sitesine göre, Çin 1 milyar 690 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 346 milyon 920 bin ile ABD, 142 milyon 92 milyon 380 bin ile Almanya, 85 milyon 340 bin ile İngiltere, 74 milyon 70 bin ile Fransa, 74 milyon 13 bin ile Türkiye, 69 milyon 200 bin ile İtalya, 62 milyon 370 bin ile Rusya ve 56 milyon 800 bin ile ispanya, 74 milyon 13 bin ile Türkiye, izledi.
Aşılama uygulaması devam ediyor ancak hala dünya nüfusunun büyük bir kısmı aşılanmadı. Uzmanlar aşılama oranı artsa dahi maskelerin hayatımızdan kolay kolay çıkamayacağını öngörüyor.
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