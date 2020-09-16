Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum

İRAN'DA KOVİD-19'A YAKALANAN ÇOCUK SAYISI ARTIYOR

İran'da ağustos ayının sonlarına doğru düşüşe geçen Kovid-19 vakaları, Aşure Günü törenlerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Ülke genelinde 31 Ağustos'ta 642 olarak açıklanan günlük vakalar dün 1000'in üzerinde artışla 2 bin 705 olarak kaydedildi. Ülkenin koronavirüsle mücadelesi günden güne ağırlaşırken salgına yakalanan çocuk sayısında da artış yaşanıyor.

MESCİD-İ YENİDEN İBADETE KAPATILIYOR

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artışı nedeniyle 3 haftalığına ibadete kapatılması kararı aldı.

DSÖ OKULLARIN AÇILMASINDAN YANA

DSÖ Genel Direktörü, Kovid-19 vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki kişilerde görüldüğünü belirterek okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.