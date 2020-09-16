Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 29 milyon 788 bine, salgında hayatını kaybedenler 940 bine, iyileşenler de 21 milyon 597 bine ulaştı.
İRAN'DA KOVİD-19'A YAKALANAN ÇOCUK SAYISI ARTIYOR
İran'da ağustos ayının sonlarına doğru düşüşe geçen Kovid-19 vakaları, Aşure Günü törenlerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Ülke genelinde 31 Ağustos'ta 642 olarak açıklanan günlük vakalar dün 1000'in üzerinde artışla 2 bin 705 olarak kaydedildi. Ülkenin koronavirüsle mücadelesi günden güne ağırlaşırken salgına yakalanan çocuk sayısında da artış yaşanıyor.
MESCİD-İ YENİDEN İBADETE KAPATILIYOR
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artışı nedeniyle 3 haftalığına ibadete kapatılması kararı aldı.
DSÖ OKULLARIN AÇILMASINDAN YANA
DSÖ Genel Direktörü, Kovid-19 vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki kişilerde görüldüğünü belirterek okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.
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