Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 32 milyon 490 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 988 bine, iyileşenlerin sayısı 24 milyona ulaştı.

FRANSA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Fransa'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı, son 24 saatte 16 bin 96 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa Başbakanı, salgının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini açıkladı.

İSRAİL’DE KOVİD-19’DAN EN YÜKSEK ÖLÜ SAYISI

İsrail’de bir günde 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu açıklandı

İNGİLTERE'DE GÜNLÜK VAKA SAYISINDA REKOR

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

İSPANYA'DA 86 BELEDİYEDE SERBEST DOLAŞIM KISITLANDI

İspanya hükümeti, büyük çoğunluğu ülkenin ortası kesimindeki başkent Madrid ile özerk bölgelerde bulunan 86 belediyeye artan vaka sayılarından dolayı karantina veya serbest dolaşıma kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.