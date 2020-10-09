Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum

İngilte'de son 24 saatte 17 bin 540 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana bu en yüksek günlük sayıya ulaşıldı.

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 458 yeni vaka kaydedilirken ülkede günlük vaka sayısı 12 Nisan'dan bu yana ilk kez 4 nin eşiğini geçti.

İran'da son 24 saatte 4 bin 392 kişide daha virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

(Yeni tip koronavirüse) yakalanan 897 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da son 48 saatte virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı açıklandı.