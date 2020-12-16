Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 73 milyon 962 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 645 bini, iyileşenlerin sayısı da 51 milyon 965 bini aştı.

ALMANYA'DA COVİD-19’A KARŞI SIKI TEDBİR!

Vakaların hızla arttığı Almanya'da bugünden itibaren sert tedbirler uygulanmaya başlanacak.

Bu göre Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Uygulama 10 ocak 2021’e kadar devam edek.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI YENİDEN 2 BİNİN ÜZERİNDE

İsrail'de günlük yeni tip koronavirüs vaka sayısı son iki aydan bu yana ilk defa 2 bin 500'ün üzerine çıktı.

LONDRA'DA "ÜÇÜNCÜ AŞAMA" ÖNLEMLER BAŞLADI

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu.

NEW YORK’TA YENİDEN TAM KARANTİNA UYGULANABİLİR

Amerika birleşik devletlerinde vakaların en çok görüldüğü yer olan New York eyaletinde Belediye Başkanı, eyalette açık kalması zorunlu yerler dışında bütün iş yerlerinin kapanacağı tam karantina uygulamasına geçilebileceğini söyledi.