Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı.

Dünya genelinde korona virüs bulaşan kişi sayısı 12 milyonu geçti, 550 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 7 milyona yaklaştı

salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 9 bine, can kaybı 132 bin 722'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 302 bini geçti.

SIRBİSTAN'DA KOVİD-19 TEDBİRLERİ PROTESTO EDİLDİ

Sırbistan'da son günlerde artan Kovid-19 vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından düzenlenen protestoda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

KENYA'DA OKULLAR 2021'E KADAR KAPALI KALACAK

Kenya'da, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında eğitime ara verilen okullar, 2021'e kadar kapalı kalacak.

İSRAİL'DE SALGINDA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI KAYDEDİLDİ

İsrail'de son 24 saatte 1320 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle, salgınında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.