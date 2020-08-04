Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı!

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 832 bine, can kaybı 158 bin 562'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 389 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 736 bine, can kaybı 94 bin 226'ya çıktı.

Rusya'da vaka sayısı 856 bin 264'e yükselirken, can kaybı 79 artarak 14 bin 207 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 653 bin 593 kişi iyileşti.