Dünya koronavirüs ile mücadele ediyor!

Pfizer'ın Aşısına Alerji Uyarısı Yapıldı

İlk kez İngiltere'de kullanılan Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı için önemli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Almanya’da En Yüksek Günlük Ölüm

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 590 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Danimarka’da Vaka Sayısındaki Hızlı Artış Sürüyor

Danimarka’da son 24 saatte tespit edilen 2 bin 150 Kovid-19 vakası ile ülkede salgının başlangıcından bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı yaşandı.

Trump, Aşıda Amerikalılara Öncelik Verilmesi İçin Kararname İmzaladı

Biden'dan Abd Halkına 100 Gün’de 100 Milyon Doz Aşı Sözü

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD’de kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1896 artarken ABD Başkanı Trump, Kovid-19 aşısının kullanımında Amerikalılara öncelik verilmesine ve aşının daha sonra diğer ülkelere dağıtılmasına yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Göreve başladıktan sonra 100 gün içinde Amerikan halkına en az 100 milyon doz aşı sözü veren Biden ise "Milyonlarca Amerikalı aşı için aylarca bekleyebilir. Aşı geliştirmek üstün bir görev, dağıtımı da en az onun kadar zorlu olacak." dedi.