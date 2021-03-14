Dünya koronavirüsle mücadele ediyor!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışacak sporcularda yeni tip koronavirüs aşı şartı aranmayacağını bildirdi.

İtalya Başbakanı, Covid-19 salgınında yeni bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıya olduklarını, ölü sayısının artmaması için azami dikkat göstermeleri gerektiğini söyledi.

Almanya’nın birçok kentinde hükümetin salgına karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

birçok sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen gösterilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının küresel dağıtımının daha hızlı yapılması ve başka ülkelerde üretiminin sağlanması için telif kurallarının askıya alınması istendi.