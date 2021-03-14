Dünya koronavirüsle mücadele ediyor!
Corona virüs salgınının etkisini sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı 120 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 2,5 milyonu, iyileşenlerin sayısı ise 96 milyonu geçti.
DÜNYA 14.03.2021, 16:06
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışacak sporcularda yeni tip koronavirüs aşı şartı aranmayacağını bildirdi.
İtalya Başbakanı, Covid-19 salgınında yeni bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıya olduklarını, ölü sayısının artmaması için azami dikkat göstermeleri gerektiğini söyledi.
Almanya’nın birçok kentinde hükümetin salgına karşı aldığı tedbirler protesto edildi.
birçok sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen gösterilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının küresel dağıtımının daha hızlı yapılması ve başka ülkelerde üretiminin sağlanması için telif kurallarının askıya alınması istendi.
17°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Mart 2021
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:38
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|28
|58
|4. Trabzonspor
|28
|51
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|28
|43
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|27
|32
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kayserispor
|28
|31
|16. Kasımpaşa
|28
|30
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|28
|26
|20. Denizlispor
|27
|24
|21. Gençlerbirliği
|27
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|25
|50
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. İstanbulspor
|26
|47
|5. Altınordu
|25
|45
|6. Altay
|25
|44
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Ümraniye
|26
|37
|10. Bandırmaspor
|26
|35
|11. Bursaspor
|25
|34
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|25
|27
|14. Menemenspor
|25
|27
|15. Balıkesirspor
|25
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|25
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|28
|54
|3. Leicester City
|28
|53
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|27
|48
|6. Everton
|28
|46
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|27
|38
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|28
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Real Madrid
|27
|57
|3. Barcelona
|26
|56
|4. Sevilla
|25
|48
|5. Real Sociedad
|26
|45
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Villarreal
|26
|37
|8. Levante
|27
|35
|9. Athletic Bilbao
|26
|33
|10. Celta de Vigo
|26
|33
|11. Granada
|26
|33
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|26
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|26
|22
|20. Huesca
|26
|20