Dünya kovid-19 salgınının etkisi altında!
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının etkisini sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı 117 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu, iyileşenlerin sayısı ise 92 milyonu geçti.
Almanya'da kişilerin kendi kendilerine evde uygulayabilecekleri Corona testlerinin satışı başladı.
Market zincirleri dahil olmak üzere pek çok yerde bu sabah itibariyle testler satışa sunuldu.
İçinde Almanya’da üretilen beş adet hızlı test bulunan bir paketin fiyatı yaklaşık 25 euro. Talebin çok yüksek olduğu belirtiliyor.
Filistin, 100 bin doz Çin “Sinovac” aşısı almak için çin makamlarıyla anlaşma yaptı. Filistin'in Pekin Büyükelçisi Mehdavi, aşıların yakında ülkesine ulaşacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgında yeni dalga endişesi nedeniyle 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı'nda yüksek ve orta riskli şehirlere yolculuğun yasaklandığını duyurdu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler protesto edildi.
Salgınla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izlenen İsveç'te, kendilerine "Milenyum" ismini veren bir grup, virüse karşı alınan hafif önlemlerin de kaldırılmasını istedi.
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