Dünya nüfusunun yüzyılın sonunda olabileceği ilginç rakam!

Halihazırda 7,79 milyar olan dünya nüfusunun, 2100 yılında 11,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

DÜNYA 10.07.2020, 11:34 10.07.2020, 14:03
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Dünya nüfusunun yüzyılın sonunda olabileceği ilginç rakam!

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programının (UNDP) 1989'da BM Genel Kuruluna sunduğu önerinin kabul edilmesiyle her yıl 11 Temmuz, dünyadaki nüfus kaynaklı problemlere dikkati çekmek amacıyla "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor.

BM verilerinden dünya nüfusunun güncel durumu ve bölgesel artış ve azalış eğilimlerine ilişkin yapılan derlemeye göre, 2 bin yıl önce 300 milyon, bugün 7,79 milyar olan dünya nüfusu, yüzyılın sonunda 11 milyarı geçebilir.

Dünya nüfusu 1600 yılında 600 milyon iken, 1804'te 1 milyara, 1927'de 2 milyara, 1961'de 3 milyara, 1971'de 4 milyara ulaştı. Nüfustaki hızlı artış 1987'de 5 milyarı bularak devam etti ve dünya nüfusu 1999'da 6 milyar, 2011'de ise 7 milyar oldu.

Özellikle 1950'den sonra gözlemlenen hızlı artışın etkisiyle dünya nüfusu son dönemde yaklaşık 12 yılda bir 1 milyar artıyor.

Mevcut durumda 7 milyar 795 milyon insanın yaşadığı dünyada, nüfusun yüzde 25,4'ü 15 yaşından küçük, yüzde 23,7'si 10-24 yaşlarında ve yüzde 9,3'ü de 65 yaş üstü.

BM'nin, yüzyılın sonuna kadar dünya nüfusuna ilişkin beklentilere yer verdiği 2019 yılı raporuna göre, 1990 yılında 5,3 milyar, 2015'te ise 7,3 milyar olan dünya nüfusunun 2030 yılında 8,5 milyara, 2050'de 9,7 milyara ve 2100 yılında 11,2 milyara ulaşması öngörülüyor.

En fazla insana Asya ev sahipliği yapıyor

Dünya nüfusunun bugün yaklaşık yüzde 60'ı (4,7 milyar) Asya'da, yüzde 17'si (1,3 milyar) Afrika'da, yüzde 10'u Avrupa'da (750 milyon), yüzde 8'i (650 milyon) Latin Amerika ve Karayipler'de ve geriye kalan yüzde 5'i (370 milyon) de Kuzey Amerika ve Okyanusya'da (43 milyon) yaşıyor.

Çin ve Hindistan dünyanın en kalabalık iki ülkesi durumunda ve Asya, en fazla insana ev sahipliği yapan kıta.

Yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı Çin ile 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan, dünyanın en kalabalık iki ülkesi olarak öne çıkıyor.

Hindistan'ın, Çin'in nüfusunu geçerek 2027 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı tahmin ediliyor.

Dünya genelinde insan yoğunluğunun en düşük olduğu ülke ise 1 milyon 564 bin 116 kilometrekarelik alanda 3 milyon kişinin yaşadığı Moğolistan.

Avrupa'da nüfus daralması, Afrika'da nüfus artışı bekleniyor

Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Japonya, Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna da dahil olmak üzere, 2050 yılına kadar bazı ülkelerin nüfusunun yüzde 15'ten fazla azalacağı tahmin ediliyor.

Dünya genelinde 2050'ye kadar görülecek küresel nüfus artışının yarısından fazlasının Afrika'da gerçekleşmesi, Sahra Altı Afrika'da nüfusun 2050'ye kadar iki katına çıkması bekleniyor.

#Dünya nüfusu #Birleşmiş Milletler
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