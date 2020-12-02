Dünya salgınla mücadele ediyor! Rakamlar her geçen gün artıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 195 bini geçti.

DÜNYA 02.12.2020, 13:58
Dünya salgınla mücadele ediyor! Rakamlar her geçen gün artıyor

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 486 bin 844 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 64 milyon 195 bin 738’e çıkarken virüs saptanan 44 milyon 443 bin 214 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 14 milyon 108 bin 606 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 276 bin 979 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 499 bin 710), Brezilya (6 milyon 388 bin 526), Rusya (2 milyon 322 bin 56), Fransa (2 milyon 230 bin 571), İspanya (1 milyon 673 bin 202), İngiltere (1 milyon 643 bin 86), İtalya (1 milyon 620 bin 901), Arjantin (1 milyon 432 bin 570), Kolombiya (1 milyon 324 bin 792), Meksika (1 milyon 122 bin 362), Almanya (1 milyon 85 bin 661), Polonya (999 bin 924), İran (975 bin 951), Peru (965 bin 228), Güney Afrika (792 bin 299), Ukrayna (745 bin 123), Türkiye (668 bin 957), Belçika (579 bin 212), Irak (554 bin 767), Şili (552 bin 864), Endonezya (543 bin 075), Çekya (528 bin 474) ve Hollanda (527 bin 523)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (173 bin 862), Hindistan (138 bin 159), Meksika (106 bin 765), İngiltere (59 bin 51), İtalya (56 bin 361), Fransa (53 bin 506), İran (48 bin 628), İspanya (45 bin 511), Rusya (40 bin 464), Arjantin (38 bin 928), Kolombiya (36 bin 934), Peru (36 bin 31), Güney Afrika (21 bin 644), Polonya (17 bin 599), Almanya (17 bin 359), Endonezya (17 bin 81), Belçika (16 bin 786), Şili (15 bin 430), Türkiye (13 bin 936), Ekvador (13 bin 501), Ukrayna (12 bin 548), Irak (12 bin 306), Kanada (12 bin 211) ve Romanya (11 bin 530)."

#yeni tip koronavirüs #koronavirüs
Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Aralık 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:22
Öğle 12:27
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7