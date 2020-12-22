Dünyada mutasyon alarmı! Mutasyonlu virüs önlemi

Kısıtlamayı duyan ülkeyi terk etmek için garlara havalimanlarına koştu

Virüsler zaman zaman mutasyon geçirebiliyor fakat bu yeni tür İngiliz bilim insanlarının dikkatini çekti

Eylül ayında özellikle ülkenin güneyinde yayılan virüsün eski türe kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirlenince tüm dünya alarma geçti

Virüs İngiltere dışında şimdilik Danimarka, Hollanda ve Avusturya’da da görüldü ama ülke sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

İşte bu yüzden Türkiye’de dâhil birçok ülke İngiltere’ye kapılarını kapatıyor

Türkiye’nin seyahat kısıtlaması kararını sağlık bakanı Fahrettin koca dün sosyal medya hesabından duyurmuştu

Havalanan son uçağın yolcularına Türkiye’ye iner inmez koronavirüs testi yapıldı ve evlerinde karantinaya alındılar

Sağlık bakanı koca bugün sosyal medyadan bir açıklama daha yaparak İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun testlerinin negatif çıksa bile izolasyona alındığını bildirdi.

Dünya sağlık örgütü de İngiltere’deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Virüsün mutasyona uğramış halinin daha bulaşıcı olduğu biliniyor fakat daha ölümcül mü, aşının etkinliğini azaltır mı? Bu soruların henüz yanıtı yok.

Olmadığı içinde dünya sağlık örgütünün tavsiyesi başta Avrupa olmakla birlikte tüm ülkelerde tedbirlerin iki katına çıkarılması