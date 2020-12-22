Dünyada mutasyon alarmı! Mutasyonlu virüs önlemi
Avrupa’nın büyük bölümü Türkiye’den Kanada’ya birçok ülke İngiltere’ye uçuşları durdurdu.
Kısıtlamayı duyan ülkeyi terk etmek için garlara havalimanlarına koştu
Virüsler zaman zaman mutasyon geçirebiliyor fakat bu yeni tür İngiliz bilim insanlarının dikkatini çekti
Eylül ayında özellikle ülkenin güneyinde yayılan virüsün eski türe kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirlenince tüm dünya alarma geçti
Virüs İngiltere dışında şimdilik Danimarka, Hollanda ve Avusturya’da da görüldü ama ülke sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.
İşte bu yüzden Türkiye’de dâhil birçok ülke İngiltere’ye kapılarını kapatıyor
Türkiye’nin seyahat kısıtlaması kararını sağlık bakanı Fahrettin koca dün sosyal medya hesabından duyurmuştu
Havalanan son uçağın yolcularına Türkiye’ye iner inmez koronavirüs testi yapıldı ve evlerinde karantinaya alındılar
Sağlık bakanı koca bugün sosyal medyadan bir açıklama daha yaparak İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun testlerinin negatif çıksa bile izolasyona alındığını bildirdi.
Dünya sağlık örgütü de İngiltere’deki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Virüsün mutasyona uğramış halinin daha bulaşıcı olduğu biliniyor fakat daha ölümcül mü, aşının etkinliğini azaltır mı? Bu soruların henüz yanıtı yok.
Olmadığı içinde dünya sağlık örgütünün tavsiyesi başta Avrupa olmakla birlikte tüm ülkelerde tedbirlerin iki katına çıkarılması
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:36
|İkindi
|15:04
|Akşam
|17:25
|Yatsı
|18:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11