Dünyanın COVID-19 aşı tablosunda son durum

Dünya genelinde koronavirüse karşı bugüne kadar 1 milyar 280 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye, 24 milyon 928 bin 159 doz aşı ile dünyada 8'inci sırada yer aldı.

DÜNYA 10.05.2021, 12:09
Dünyanın COVID-19 aşı tablosunda son durum

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 317 milyon 587 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin'i 257 milyon 347 bin ile ABD, 167 milyon 493 bin ile Hindistan, 52 milyon 403 bin ile İngiltere, 46 milyon 875 bin ile Brezilya, 34 milyon 408 bin ile Almanya, 25 milyon 185 bin ile Fransa, 24 milyon 928 bin ile Türkiye, 23 milyon 667 bin ile İtalya, 21 milyon 666 bin ile Endonezya, 21 milyon 597 bin ile Rusya, 20 milyon 540 bin ile Meksika, 19 milyon 48 bin ile İspanya, 15 milyon 652 bin ile Kanada, 15 milyon 526 bin ile Şili, 13 milyon 670 bin ile Polonya, 11 milyon 126 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyon 493 bin ile İsrail ve 10 milyon 399 bin ile Suudi Arabistan izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı Seyşeller'de yapıldı

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 129,88.

Bu ülkeyi 121,24 doz ile İsrail, 112,5 ile BAE, 100,22 ile San Marino, 85,15 ile Malta, 81,22 ile Şili, 79,8 ile Bahreyn, 79,4 ile Maldivler, 77,19 ile İngiltere, 76,95 ile ABD, 69,5 ile Macaristan, 65,72 ile Moğolistan, 62,39 ile Butan, 62,15 ile Monako, 62,03 ile Katar, 57,66 ile Uruguay, 55,64 ile Sırbistan, 41,07 ile Almanya, 36,96 ile Fransa takip etti.

Türkiye en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 928 bin 159 doz COVID-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,47 oldu.

14 milyon 592 bin 182 kişiye ilk doz, 10 milyon 335 bin 977 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Dünyada 3 milyon 299 binden fazla kişi virüsten öldü

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 158 milyon 411 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 299 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

#aşı #koronavirüs #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 10 Mayıs 2021
İmsak 03:45
Güneş 05:21
Öğle 12:34
İkindi 16:22
Akşam 19:37
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Newcastle 35 39
15. Brighton 35 37
16. Southampton 34 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 35 52
7. Real Betis 34 51
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 34 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29