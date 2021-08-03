Dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı: Supertanker

İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda tüm dünya irili ufaklı yangınlarla boğuşmak zorunda kalıyor. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yangınlarla mücade tüm hızıyla sürerken, Supertanker isimli dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı hakkında çeşitli bilgiler derledik.

İlk olarak Evergreen International Aviation tarafından geliştirilen ilk Supertanker, hiçbir zaman kullanılmasa da ikinci model, orijinal olarak Boeing tarafından 1971'de Delta Air Lines için üretildi ve ilk defa 2009 yılında İspanya'nın Cuenca kentinde çıkan bir yangında kullanıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: 747 SUPERTANKER

Üçüncü ve en büyük Supertanker, şu anda uçağın sahibi ve işletmecisi olan Global Supertanker Services tarafından geliştirildi.

Boeing 747-400 tipi bu dev uçak, Eylül 2016'da Federal Havacılık İdaresi tarafından yangınla mücadele uçuşları için onaylandı ve ABD yetkilileri tarafından 2017'de Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele için kullanıldı.