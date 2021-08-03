Dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı: Supertanker
Yaklaşık 74 bin litre su taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı Supertanker, kâr getirmediği gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda piyasadan çekilmişti.
İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda tüm dünya irili ufaklı yangınlarla boğuşmak zorunda kalıyor. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yangınlarla mücade tüm hızıyla sürerken, Supertanker isimli dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı hakkında çeşitli bilgiler derledik.
İlk olarak Evergreen International Aviation tarafından geliştirilen ilk Supertanker, hiçbir zaman kullanılmasa da ikinci model, orijinal olarak Boeing tarafından 1971'de Delta Air Lines için üretildi ve ilk defa 2009 yılında İspanya'nın Cuenca kentinde çıkan bir yangında kullanıldı.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: 747 SUPERTANKER
Üçüncü ve en büyük Supertanker, şu anda uçağın sahibi ve işletmecisi olan Global Supertanker Services tarafından geliştirildi.
Boeing 747-400 tipi bu dev uçak, Eylül 2016'da Federal Havacılık İdaresi tarafından yangınla mücadele uçuşları için onaylandı ve ABD yetkilileri tarafından 2017'de Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele için kullanıldı.
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:27
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0