Dünyanın en uzun süre tedavi gören koronavirüs hastasından güzel haber

Bridle’ın 56 yaşındaki eşi Tracy Bridle’ın da Mart ayının başında ilk semptomları gösterdiği öğrenildi.



Southampton Genel Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Bridle kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşireler için şu ifadeleri kullandı : “İnanlmazlar. Yeni bir hayat için bana şans veren tüm doktoır ve hemşirelere tek tek teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluyum. Rüya gibi.”

40 GÜN KOMADA YATTI

Fatima Bridle, 18 Mart’ta gördüğü antibiyotik tedavisinin cevap vermemesi üzerine yoğun bakıma kaldırılmış 40 gün boyunca komada akciğer iltihabı, koronavirüs ve sepsis ile mücadele etmişti.