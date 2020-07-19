Dünyanın en uzun süre tedavi gören koronavirüs hastasından güzel haber
İngiltere’de en uzun süre koronavirüs tedavisi gören hasta olan Fatima Bridle (35) iyileşti. 130 gündür verdiği mücadelenin ardından sağlığına kavuşan Bridle, Fas tatili ardından semptomları göstermeye başlamıştı.
DÜNYA 19.07.2020, 16:09
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Bridle’ın 56 yaşındaki eşi Tracy Bridle’ın da Mart ayının başında ilk semptomları gösterdiği öğrenildi.
Southampton Genel Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Bridle kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşireler için şu ifadeleri kullandı : “İnanlmazlar. Yeni bir hayat için bana şans veren tüm doktoır ve hemşirelere tek tek teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluyum. Rüya gibi.”
40 GÜN KOMADA YATTI
Fatima Bridle, 18 Mart’ta gördüğü antibiyotik tedavisinin cevap vermemesi üzerine yoğun bakıma kaldırılmış 40 gün boyunca komada akciğer iltihabı, koronavirüs ve sepsis ile mücadele etmişti.
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