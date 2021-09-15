Dünyanın ilk TikTok fakültesi açıldı

Sosyal medya ve üniversite dünyasında bir ilk gerçekleşti. Video paylaşım platformu TikTok adına bir fakülte açıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açılan fakültenin mezunlarına, diploma da verilecek.

DÜNYA 15.09.2021, 14:54
Dünyanın ilk TikTok fakültesi açıldı

Ukrayna'da, ilgi çekici videoların yayınlandığı TikTok platformu bir adım öteye taşınarak, dünyanın ilk TikTok fakültesi açıldı.

Ukrayna'nın TikTok fenomenlerinden Mikhail Poplavsky fakültenin açılışını yaptı.

Kiev'deki Kültür Üniversitesinde açılan fakülte, üniversitenin öğrencileri için ücretsiz olacak.

Fakültenin dekanı Liliya Mojayeva öğrencilere, "Kendinizi geliştirin, kendi markanızı oluşturun ve bu yolda biz size yardımcı olalım." dedi.

Avrupa'daki genç nüfus için Ukrayna önemli bir yer

Çin merkezli video paylaşım platformu Tiktok, Ukrayna'da en yaygın kullanılan sosyal medya medya platformlarından biri.

Platform, Avrupa'daki genç nüfus arasında kullanımını yaygınlaştırmak için Ukrayna'yı önemli bir pazar olarak görüyor.

Ayrıca TikTok, Çin-Ukrayna ilişkilerinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

#Sosyal medya #Ukrayna #TikTok #AksuTV #AksuTVHaber
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