Dünyanın koronavirüs tablosunda son rakamlar

ABD VAKA VE ÖLÜ SAYISINDA DÜNYADA İLK SIRADA

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de Yaşamını yitirenlerin sayısı 951 artarak 226 bin 220'ye ulaştı.

İSVİÇRE’DE VAKALARDAKİ HIZLI ARTIŞ DURDURULAMIYOR

Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'de son üç haftada endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vakası sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu yaklaşık 8,5 milyon olan ülkede, Federal Hükümetin aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kaldı.

İRAN'DA GÜNLÜK VAKALAR EN YÜKSEK SEVİYEDE

İran'da yeni tip koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İTALYA’ GECELERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HAZIRLANIYOR

İtalya'da salgının ikinci dalgasında en çok vakanın çıktığı iki bölgede, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya hazırlandığı bildirildi.