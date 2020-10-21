Dünyanın koronavirüs tablosunda son rakamlar
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 41 milyon 170 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 130 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 700 bini aştı.
ABD VAKA VE ÖLÜ SAYISINDA DÜNYADA İLK SIRADA
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de Yaşamını yitirenlerin sayısı 951 artarak 226 bin 220'ye ulaştı.
İSVİÇRE’DE VAKALARDAKİ HIZLI ARTIŞ DURDURULAMIYOR
Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'de son üç haftada endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vakası sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.
Nüfusu yaklaşık 8,5 milyon olan ülkede, Federal Hükümetin aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kaldı.
İRAN'DA GÜNLÜK VAKALAR EN YÜKSEK SEVİYEDE
İran'da yeni tip koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
İTALYA’ GECELERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HAZIRLANIYOR
İtalya'da salgının ikinci dalgasında en çok vakanın çıktığı iki bölgede, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya hazırlandığı bildirildi.
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