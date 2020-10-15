Dünyanın koronavirüs tablosunda son rakamlar

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan COVID-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 38 milyon 746 binden fazla kişi koronavirüse yakalanırken, 1 milyon 96 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, dünyada 29 milyondan fazla kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 150 bin 43 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 221 bin 843 kişi hayatını kaybetti.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 415'e çıktı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 1092 artışla 485 bin 372'ye, iyileşenlerin sayısı 458 bin 73'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden son 24 saatte 29 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 264'e yükseldi.

Vaka sayısının 912 artarak 149 bin 83'e çıktığı ülkede bugüne kadar 128 bin 134 COVID-19 hastası sağlığına kavuştu.

Bolivya

Bolivya basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 artarak 8 bin 351'e, vaka sayısı da 227 artışla 138 bin 922'ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 102 bin 83 kişi iyileşti.

Dominik Cumhuriyeti

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 2 bin 186'ya, vaka sayısı da 654 artarak 119 bin 662'ye yükseldi.

Guatemala

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 3 bin 430'a, vaka sayısı da 714 artarak 99 bin 94'e ulaştı.

Kosta Rika

Kosta Rika'da 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1134'e, vaka sayısı da 1542 artarak 91 bin 780'e çıktı.

El Salvador

El Salvador'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 904'e, vaka sayısı 286 artarak 30 bin 766'ya yükseldi.

Avustralya’da son 24 saatte 18 yeni COVID-19 vakası tespit edildi

Victoria eyaletinde 6, Yeni Güney Galler’de 11 ve Queensland eyaletinde bir kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 27 bin 358’e, sağlığına kavuşanların sayısı da 24 bin 896’a ulaştı.

Ülkede ilk can kaybının kaydedildiği 1 Mart’tan bu yana virüs nedeniyle hastalanan Avustralyalılardan 811’i salgının merkezi haline gelen Victoria eyaletinde yaşamını yitirdi, Yeni Güney Galler’de (NSW) 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde de 3 kişi hayatını kaybetti.

Halen 289 aktif vakanın bulunduğu ülkede biri yoğun bakımda olmak üzere 28 kişinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Yeni Zelanda’da toplum içinde COVID-19 vakası bulunmuyor

Toplum içinde günlerdir COVID-19 vakası kaydedilmeyen ülkede yurt dışından dönen 2 kişiye COVID-19 tanısı konulduğu açıklandı.

Yeni vakalarla ülkedeki aktif vaka sayısının 40’a çıktığını ve tamamının karantinada tutulduğunu açıklayan Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, hastanelerde COVID-19’lu bulunmadığını bildirdi.

Yeni Zelanda’da virüse yakalandıkları belirlenen 1876 kişiden 1809’u sağlığına kavuşmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

COVID-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 680 kişi öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 680 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 111 bin 266'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 67 bin 708 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 307 bin 97'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 383 bin 441 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Almanya'da son 24 saatte 6 bin 638 kişiye COVID-19 tanısı konuldu

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 638 arttığı bildirildi.

Bu rakam virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki en yüksek rakam 28 Mart'ta 6 bin 294 olarak belirlenmişti.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 33 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde COVID-19 vaka sayısının 341 bin 223'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 710'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısının 284 bin 600 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Almanya'da COVID-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısının 237 olduğu öğrenildi.

Latin Amerika ülkelerinde COVID-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 749 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 bin 747'ye, 27 bin 235 yeni vakanın tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 140 bin 863'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 45 bin 60 vaka ve 37 bin 541 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 568 bin 813 olarak kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 350 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 24 bin 921'e yükselirken, 14 bin 932 kişide virüs tespit edildi, toplam vaka sayısı 931 bin 967'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 751 bin 146 olarak açıklandı. Ayrıca, ülkede nisan ayının sonunda durdurulan ticari uçuşların, sağlık ve tedavi gibi zorunlu durumlar için bu hafta açılacağı açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 6'ıncı ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 478 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 56 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede ölü sayısı 84 bin 898’e, toplam vaka sayısı 829 bin 396’ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 603 bin 827 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika dünyada en çok vakanın görüldüğü 9’uncu ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 28 bin 306’ya çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 61 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 930 bin 159'a ulaştı. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 816 bin 667 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 7’inci ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 93 kişi yaşamını yitirdi ve 1219 yeni COVID-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 856 bin 951’e, can kaybı 33 bin 512’ye, iyileşenlerin sayısı 759 bin 597’ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, dünyada en fazla vaka ve COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8. ülke konumunda bulunuyor.