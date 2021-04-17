Dünyanın sayılı zenginlerinden ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor

Etraftaki yemyeşil pirinç tarlalarına bakan Sridhar Vembu "Uzaktan kumanda CEO'su gibiyim" diyor.

Sridhar, 1996 yılında kardeşleriyle birlikte, ABD'nin küresel teknoloji ve keşif başkenti Silikon Vadisi'nde, şirketleri Zoho'yu kurdu. 25 yıl ileri sardığımızda, yazılım şirketi Zoho'da artık 9 bin 500 kişinin çalıştığını ve Forbes dergisinin tahminlerine göre Vembu kardeşlerin servetinin 2,5 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Ancak hayatının yaklaşık 30 yılını California'da geçirip şirketini önde gelen yazılım firmaları arasına sokmayı başaran Sridhar, o aşamada daha sakin, hatta çok daha sakin bir yere, Hindistan'ın güneyinde her yere uzak küçük bir köye taşınmaya karar verdi.

YOL YOK, SU ŞEBEKESİ YOK, KANALİZASYON YOK

Sridhar BBC'ye yaşadığı köyü anlatırken "Çok geniş pirinç tarlaları ve dört ya da beş sokağı var" diyor.

Yeşillikler içindeki köy, Çennai'nin 600 km kadar güneyinde Tenkasi bölgesindeki sıradağların eteklerinde. İki binden az nüfuslu köyde asfalt yol olmadığı gibi, çeşme suyu ya da kanalizasyon da yok. Elektrik bağlantısı da pek güvenilir değil. O yüzden Sridhar, mazotlu jeneratör kullanmak zorunda kalıyor. Kısacası Silikon Vadisi ile hiçbir alakası yok buranın. Peki ama Sridhar bu koşullarda çalışmayı, şirketi yönetmeyi nasıl başarıyor?

En önemli araç olan internet bağlantısı mevcut. Sridhar, yüksek hızlı fiber optik internet bağlantısı almayı başararak çalışması için en önemli altyapıyı oluşturmuş. Tabii başarılı ve büyük bir şirketin patronu olmanın bazı avantajları var. "Esasen sadece çok büyük politik kararların alınışında bana geliyorlar. Şirket yeterince büyük olduğundan kararların çoğu yerel düzeyde, orada çalışanlar tarafından alınıyor" diyor.