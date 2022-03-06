Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi kabul etmedi

Tesla’nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı dünya liderlerinin Ukrayna’da kullanıma açılan uydu interneti sistemi Starlink’te Rus haber kaynaklarını engellemesini istediğini belirtti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARAFTARIYIM, ÜZGÜNÜM"

Söz konusu talebin Ukrayna’dan gelmediğini vurgulayan Musk, silahla tehdit edilmedikçe böyle bir şey yapmayacağını aktararak, “Mutlak ifade özgürlüğü taraftarı olduğum için üzgünüm.” ifadesini kullandı.

"TÜM HABER KAYNAKLARI, KISMEN PROPAGANDADIR"

Musk, bir Twitter kullanıcısının mesajına yaptığı, "Rusya kaynaklı haberlerin propaganda olduğu" yönündeki yoruma da “Tüm haber kaynakları kısmen propagandadır, bazıları diğerlerinden daha fazladır.” şeklinde cevap verdi.

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STARLINK TERMİNALLERİ HEDEF ALINDI

Dün de Ukraynalıları Starlink uydu interneti sistemini ihtiyatla kullanmaları konusunda uyaran Musk, çatışma bölgelerine yakın bazı Starlink terminallerinin birkaç saat boyunca sinyal kesicilerle hedef alındığını, teknik ekibin frekans boğucuları atlamayı başardığını ifade etti.

UKRAYNA VE RUS HALKINA MESAJ

Elon Musk, Ukrayna halkına güçlü olmaları çağrısında bulunurken, bu savaşı istemeyen Rus halkına da sevgilerini iletti.