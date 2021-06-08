Emmanuel Macron'a tokat atıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası ziyareti sırasında darbedildi.

Korumaları eşliğinde yürüyen Emmanuel Macron, selamlaşmak için kendisini bekleyenlerin yanına ilerledi.

O sırada bariyer arkasında duran bir şahıs Macron'a tokat atarak karşılık verdi. Macron, tepki karşısında neye uğradığını şaşırırken; saldırgana ise korumaları ve çevredeki polisler müdahale etti.