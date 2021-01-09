Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü! Görgü tanıklarından şok ifadeler

Endonezya'da SJ182 sefer sayılı Jakarta-Pontianak uçuşunu yapan yolcu uçağı ile irtibat koptu.

Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kalkışından 4 dakika sonra çok ciddi irtifa kaybettiği belirtildi.

Flightradar24'ün verilerine göre, havalandıktan kısa bir süre sonra 10 bin feet'e çıkan uçak, aniden yavaşlayarak 250 feet'e kadar düştü. Ardından ise uçaktan gelen veri akışı kesildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, iç hat seferi yapan uçak ile temasın kaybedilmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

ENKAZA ULAŞILDI

Endonezyalı yetkiler, uçakta 56'sı yolcu 6'sı mürettebat toplam 62kişinin olduğunu açıklarken, enkazın Jakarta açıklarında bulunduğunu duyurdu.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ: HAVADA 2 PATLAMA OLDU

CNN Indonesia'ya göre, yakınlardaki bir köyün sakinleri ve balıkçılar, havada 2 patlamaya şahit olduklarını/duyduklarını ve denizde kablo parçaları bulduklarını söylediler.

UÇAK 27 YILLIK

Uçağın modeli Boeing 737 olsa da, bu şirketin sorunlu 737 Max modelinden farklı. Flightradar24'e göre söz konusu uçak ilk uçuşunu 1994'te gerçekleştirdi.

2018'DE 189 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.