Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi
Endonezya’da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağına ait yeni kalıntı ve ceset parçalarına ulaşıldı.
DÜNYA 10.01.2021, 13:10 10.01.2021, 14:28
Uçağın düştüğü bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında bulunan parçalar donanmaya ait gemiyle başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezine taşındı.
Uçağın enkazına ait sualtı enkaz görüntüleri de yayınlanırken. Uçağın düşüş sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Denizin 23 metre derinliğinde bulunan uçağın enkazından Kara kutunun çıkarılmasıyla birlikte kazanın nedeni anlaşılacak.
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