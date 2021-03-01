Erivan'da protestocular hükümet binasına girdi
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Paşinyan karşıtı protestocular hükümet binasına girdi.
DÜNYA 01.03.2021, 13:30 01.03.2021, 14:06
RIA'da yer alan habere göre, protestocu grup, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası talebiyle hükümet binasına zorla girdi.
Gruptan bazı kişilerin megafonla konuşma yaptığı görüldü.
Paşinyan'ın iç ve dış güvenlik konularını görüşmek için Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya geldiği açıklandı.
Darbe girişimi yaşanmıştı
25 Şubat günü, Ermenistan ordusu Paşinyan hükümetine darbe girişiminde bulunmuştu.
Başbakan Paşinyan ise halkı sokağa çağırmış ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi geri çevirmişti.
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