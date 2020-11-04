Ermenistan'a ait savaş uçağı düşürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."