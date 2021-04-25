Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede düzenlenecek erken seçim öncesi istifa ettiğini duyurdu.
DÜNYA 25.04.2021, 10:49 25.04.2021, 10:55
Paşinyan, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Bugün başbakanlık görevimden istifa ediyorum" ifadesini kullandı.
Paşinyan, başbakanlık görevlerini geçici olarak sürdüreceğini belirtti.
Ermenistan'da, Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da yaşanan hezimet sonrası siyasette tansiyon düşmemiş ve 20 Haziran'da erken seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.
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