Ermenistan'ın atayacağı özel temsilci belli oldu

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme adımları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme adımlarının atıldığını ve bu kapsamda eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci atandığını duyurmuştu.

ERMENİSTAN'DAN TEMSİLCİ ADIMI GELDİ

Türkiye'nin bu girişimi Ermenistan tarafından da olumlu karşılanırken, Ermenistan da normalleşme için ilk adımını attı.

Bu kapsamda, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandı.