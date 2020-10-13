Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycanlı 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı
İnsani ateşkes anlaşmasına karşın Ermenistan ordusu 4 gündür sivil yerleşim yerlerine yoğun saldırılar düzenliyor.
DÜNYA 13.10.2020, 16:53 13.10.2020, 19:47
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TRT Haber'in canlı yayını sırasında da Terter-Ağdam hattında sivil yerleşim yerlerine 6 dakika içinde peş peşe 4 top atışı yapıldı.
TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu son durumu aktarırken TRT Haber Kameramanı Volkan Makar o anları ekrana taşıdı.
Öte yandan Ermenistan’ın saldırıları cevapsız kalmadı. Azerbaycan ordusunun saldırılara verdiği karşılıklar sonrası, Ermeni birlikler ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı.
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı.
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