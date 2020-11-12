Ermenistan Kelbecer'i terk etti

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Kelbecer ilçesini terk etti.

DÜNYA 12.11.2020, 10:05
Ermenistan Kelbecer'i terk etti

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı.

Anlaşmada yer alan 6’ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi.

Yerel kaynaklarda yer alan habere göre Ermenistan ordusu Kelbecer ilçesini terk etti.

#Ermenistan #Azerbaycan
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