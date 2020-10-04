Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi devam ederken Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Gence kentinde bulunan sivillere saldırdı.

DÜNYA 04.10.2020, 12:21 04.10.2020, 13:38
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Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak üzere Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerliyor.

Azerbaycan'ın hakkı olan toprakları Ermenistan işgalinden kurtarmasına karşılık Ermenistan, sivilleri hedef aldı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın tarihi ve en büyük ikinci kenti olan Gence'ye füzeli saldırı düzenledi.

350 bin nüfusa sahip olan Gence'ye 6 adet füze ile saldırı düzenleyen Ermenistan ordusunun füzeleri nereden attığı henüz tespit edilemedi.

22 ÖLÜ, 76 YARALI

Cephe hattından 60 kilometre uzaklıkta olan Gence'ye düzenlenen füzeli saldırıda 22 sivil hayatını kaybederken, 76 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ermenistan ordusu, Azerbaycandaki sivilleri hedef aldı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğruladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini bildirdi.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan daki sivilleri hedef aldı #1

Ermenistan ordusu, Azerbaycan daki sivilleri hedef aldı #2

Ermenistan ordusu, Azerbaycan daki sivilleri hedef aldı #3

Ermenistan ordusu, Azerbaycan daki sivilleri hedef aldı #4

Ermenistan ordusu, Azerbaycan daki sivilleri hedef aldı #5

Ermenistan ordusu, Azerbaycan daki sivilleri hedef aldı #6

Ermenistan ordusu, Azerbaycan daki sivilleri hedef aldı #7

#Azerbaycan #Ermenistan #Gence
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