Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldı
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi devam ederken Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Gence kentinde bulunan sivillere saldırdı.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak üzere Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerliyor.
Azerbaycan'ın hakkı olan toprakları Ermenistan işgalinden kurtarmasına karşılık Ermenistan, sivilleri hedef aldı.
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın tarihi ve en büyük ikinci kenti olan Gence'ye füzeli saldırı düzenledi.
350 bin nüfusa sahip olan Gence'ye 6 adet füze ile saldırı düzenleyen Ermenistan ordusunun füzeleri nereden attığı henüz tespit edilemedi.
22 ÖLÜ, 76 YARALI
Cephe hattından 60 kilometre uzaklıkta olan Gence'ye düzenlenen füzeli saldırıda 22 sivil hayatını kaybederken, 76 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Ermenistan ordusu, Azerbaycandaki sivilleri hedef aldı
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğruladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini bildirdi.
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