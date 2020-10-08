Ermenistan Ordusu füzelerle vurdu! Şehitler var

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ERMENİSTAN FÜZELERLE VURDU

Ermenistan sınırından atılan iki füzenin Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve isabet ettiği, saldırıda can kaybı ve yaralananların olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde de Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerini vurduğunu ve sivil kayıpların olduğunu açıkladı. Açıklamada, Azerbaycan Ordusu tarafında gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Öte yandan Ermenistan Ordusu sabah saatlerinde Gence kentine ikinci defa saldırarak bir okul ve müzenin hasar almasına neden olmuştu.

Gence'ye atılan füzenin oluşturduğu tahribat

KAMİKAZE DRONE DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait kamikaze dronunun düşürüldüğünü açıkladı. Hacıyev açıklamasında "Ermenistan'ın kamikaze hava aracı, Azerbaycan'ın hava savunma kuvvetleri tarafından başarıyla imha edildi. Drone sivil bölge etrafında dönüyordu. Sivil hayatlar kurtarıldı. Ermenistan'ın devlet terörü devam ediyor. Barış gücü Ermenistan'ı durdurmaya devam etmelidir" dedi.

ERMENİ ASKERLER ARKALARINA BAKMADAN KAÇTI

Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.

BAŞKOMUTAN ALİYEV SAHAYA İNDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, askeri üniformayı giyip "Başkomutan" sıfatıyla Savunma Bakanlığında askeri kurmaylarıyla beraber toplantı yaptı. Görüşmede, devam eden operasyonun detayları konuşuldu.